Кейптаун, 4 февраля, 2025, 08:42 — ИА Регнум. Принятый в ЮАР закон об экспроприации обеспечивает справедливый и равноправный доступ к земле и не является инструментом конфискации. Об этом 4 февраля написал президент страны Сирил Рамафоса в соцсети X.

GovernmentZA/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что ЮАР якобы конфискует земли и «очень плохо обращается с определёнными группами людей». Политик пригрозил республике остановкой финансирования, если «нарушения прав человека не прекратятся».

Рамафоса заявил, что ЮАР является конституционной демократией, которая «глубоко укоренена в верховенстве закона, справедливости и равенстве».

«Правительство ЮАР не конфисковало никаких земель. Недавно принятый закон об экспроприации не является инструментом конфискации, а представляет собой конституционно установленный правовой процесс, который обеспечивает справедливый и равноправный доступ к земле в соответствии с конституцией», — отметил Рамафоса.

Назвав США «ключевым стратегическим политическим и торговым партнёром» ЮАР, президент республики отметил, что финансирование со стороны Вашингтона выражено только в помощи по программе по борьбе по СПИДом, в рамках которой из Соединённых Штатов поступают 17% средств.

В ЮАР в январе приняли закон, который разрешает изымать землю в случаях, когда она не используется или её перераспределение отвечает общественным интересам. Нововведение направлено на исправление ошибок, совершённых в ЮАР во время апартеида, когда у чёрных отбирали землю и насильно переселяли их на определённые территории.