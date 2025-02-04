Париж, 4 февраля, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрона готовит государственный переворот в стране. С таким обвинением в его адрес 4 февраля выступил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

STEPHANE MAHE/POOL/EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

Филиппо в соцсети X (ранее Twitter) прокомментировал статью газеты France Info о том, что назначение главой Конституционного совета Франции Ричарда Феррана даст Макрону возможность выдвинуться на третий президентский срок в случае отмены соответствующего законодательного запрета.

Французский политик подтвердил, что Ферран намерен отменить запрет на третий срок на посту президента Франции, о чём тот уже неоднократно заявлял.

«Его назначение вовсе не случайность! Макрон готовит свой государственный переворот», — написал он, призвав отстранить от должности действующего главу государства.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля премьер-министр Франции Франсуа Байру объявил о принятии проекта бюджета страны на 2025 год в обход парламента. После этого левая оппозиционная партия «Неподчинившаяся Франция» заявила о намерении вынести на голосование вопрос о доверии правительству после такого решения без согласования.

В начале декабря 2024 года Макрон заявил, что не уйдёт добровольно с занимаемого им поста, пока не истечёт срок полномочий. Он также назвал призывы к его отставке «политической фикцией», добавив, что гордится доверием граждан и уверен в своей полезности стране.