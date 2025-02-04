Вашингтон, 4 февраля, 2025, 08:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов клуба «Флорида Пантерз», которые в 2024 году стали чемпионами североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе встречи игроки «Пантерз» Мэттью Ткачук и Александр Барков вручили американскому лидеру фирменный свитер с надписью: «Трамп 47» и «45–47», что является отсылкой к его президентским срокам. Также они подарили Трампу полноразмерную золотую хоккейную клюшку.

После этого глава Белого дома пошутил, что такая клюшка очень тяжёлая, сфотографировался с членами команды и в шутку попросил у них стоявший в стороне Кубок Стэнли.

В числе игроков «Флориды» на встрече присутствовали российские голкипер и защитник клуба Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. При этом Трамп пожал руку Бобровскому и призвал включить вратаря в Зал хоккейной славы в Торонто.

В Северной Америке существует традиция отмечать успехи профессиональных клубов и приглашать чемпионов главных спортивных лиг на встречу с президентами стран. В случае с НХЛ это относится к обладателям Кубка Стэнли. Если его выиграла американская команда, её приглашают в Белый дом, а если канадская — проходит подобная церемония с участием премьер-министра Канады в Оттаве.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 20 января в своей речи накануне инаугурации похвалил российского хоккеиста клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Глава Белого дома тогда выступал на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не преувеличивать значение слов Трампа об Овечкине и не считать их сигналом российской аудитории. Он добавил, что такие высказывания президента США не помогут вернуть российским спортсменам возможность участия в международных турнирах.