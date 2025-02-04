ДНР, 4 февраля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Украинские формирования начали массово эвакуировать своих раненых бойцов из города Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, который действует в составе Южной российской группировки войск.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Отмечается, что военные корпуса продолжают охват Часова Яра, перейдя канал Северский Донец — Донбасс к северу от города и двигаясь в направлении села Майское.

«Артиллерийские и ударные подразделения корпуса обеспечивают активную огневую поддержку штурмовым группам Добровольческого корпуса. Кадры объективного контроля выявили массовую эвакуацию раненых солдат ВСУ, что подтверждает эффективность ударов», — привело сообщение пресс-службы «РИА Новости».

В пресс-службе также уточнили, что 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада Южной группировки российских войск уничтожила опорный пункт противника к западу от Часова Яра и продолжает штурм в самом городе.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр. Он уточнил, что Вооружённые силы России постепенно освобождают город и продолжают продвигаться.

Военный эксперт Андрей Марочко 1 февраля сообщил о значительном продвижении российских военных на северо-западе Часового Яра. Эксперт уточнил, что идёт зачистка района железнодорожного вокзала, а южнее города армия России практически подошла к селу Ступочки.