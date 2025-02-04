Киев, 4 февраля, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) в декабре 2024 года выдвинула против основателя добровольческого батальона в ДНР «Арбат» Армена Саркисяна обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале СБУ.

Донецкое агентство новостей/Архив Армен Саркисян

СБУ за два месяца до гибели Саркисяна обвинила его в создании добровольческого батальона в ДНР, а также в помощи ВС РФ в приобретении тепловизоров, горючего и строительных материалов. Такую деятельность СБУ сочла «преступлением» против Украины. Кроме этого, погибший с 2015 года числился в базе украинского националистического сайта «Миротворец».

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Саркисян скончался в больнице из-за тяжёлых ранений, полученных при взрыве в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве.

Взрыв прогремел утром 3 февраля. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 г в тротиловом эквиваленте. В результате два человека погибли, в том числе 46-летний Саркисян, ещё трое пострадали. По информации департамента здравоохранения Москвы, все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

По данным источника в МВД, взрывное устройство в жилой комплекс мог пронести курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб. Сейчас устанавливается, кем и как оно было заложено.