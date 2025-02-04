Лондон, 4 февраля, 2025, 07:53 — ИА Регнум. С призывом не отправляться воевать на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) обратилось к гражданам Великобритании посольство России в Лондоне. Об этом 3 февраля говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

Kin Cheung/AP/TASS

«Мы настоятельно призываем британцев и других иностранных граждан воздержаться от поездок в зону проведения специальной военной операции в любом качестве. Их нахождение в районе активных боевых действий или его окрестностях представляет непосредственную и серьезную опасность для их жизни и здоровья», — поясняется на сайте дипмиссии.

В посольстве поясняли, что неграждане Украины, берущие в руки оружие, считаются наёмниками, а не комбатантами или военнопленными, следовательно, являются законной целью для ВС России. Отмечается, что в России наёмничество преследуется по закону, в случае захвата в плен наёмники будут подвергнуты уголовному наказанию.

«Посольство призывает британских и других иностранных граждан относиться с крайним скептицизмом к любым открытым или скрытым публичным медиасообщениям, которые побуждают их отправиться на Украину, чтобы присоединиться к прокиевским военным формированиям», — подчёркивается в заявлении российского посольства.

Обращение опубликовано в связи с появлением в СМИ информации о том, что «иностранные граждане получили смертельные или угрожающие жизни ранения в зоне проведения специальной военной операции» после вступления в ряды воинских формирований, связанных с Украиной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что воевавший на стороне ВСУ британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, усомнился, что власти Великобритании вызволят его.

Уголовное дело в отношении британского наёмника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России. Андерсона подозревают в совершении тяжких преступлений на территории России. Ленинский районный суд в Курске заключил Андерсона под арест, судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах рассказал, что украинские военные пытались убить Андерсона, когда тот сдался в плен российским войскам в Курской области.