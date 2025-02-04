Абу-Даби, 4 февраля, 2025, 07:28 — ИА Регнум. Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аль-Шейх направили письмо главе Госдепа США Марко Рубио с критикой планов по переселению палестинцев из сектора Газа. Об этом 3 февраля сообщает портал Axios.

Omar Ashtawy Apaimages/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что авторы письма выступили против планов по переселению палестинцев из сектора Газа, поясняя, что люди не хотят покидать свою землю. Кроме того, в качестве аргументов против переселения названы риск радикализации и беспорядков в связи с возрастанием количества перемещённых лиц в отдельных регионах, а также «новое опасное измерение», которое получит конфликт в результате вытеснения палестинцев из Газы.

Вместо переселения предлагается вовлечь палестинцев в процесс восстановления анклава.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, Катар и Турция выступили против решения президента США Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа. Он также отметил, что Анкара отвергла решение американского лидера об изгнании палестинцев из сектора Газа. По словам главы МИД Турции, против инициативы Трампа «должен выступить каждый».

Глава Белого дома заявил о возможности расселения беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе. Как отметил Трамп, построить новое жильё для палестинцев вне сектора Газа проще, чем его восстанавливать внутри самого анклава, ведь речь идёт о более чем 1,5 млн человек.