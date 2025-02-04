Москва, 4 февраля, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили противокорабельную ракету (ПКР) большой дальности «Нептун» Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом утром 4 февраля проинформировало Министерство обороны РФ.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, утром 3 февраля Минобороны сообщило, что средства ПВО армии России сбили беспилотный летательный аппарат украинских формирований в небе над Каспийским морем. В Минобороны уточнили, что это произошло в 07:50 мск.

3 февраля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что над объектами в Каспийске были зафиксированы дроны ВСУ. По его словам, военные предприняли все необходимые меры для их нейтрализации.

В ночь на 3 февраля силы ПВО Вооружённых сил РФ ликвидировали и нейтрализовали 70 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами. В небе над Ростовской областью было сбито 27 дронов, над Волгоградской областью — 25 БПЛА. Ещё семь беспилотников уничтожили над Астраханской, пять — над территорией Воронежской, четыре — над территорией Белгородской и два — над территорией Курской области.