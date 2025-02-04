Брюссель, 4 февраля, 2025, 07:14 — ИА Регнум. Европейский союз твёрдо ответит на введение пошлин со стороны США. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Thierry Monasse/Global Look Press

«Если против нас несправедливо введут пошлины, то ЕС ответит твёрдо», — заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе 3 февраля.

Она добавила, что для Евросоюза важно быть прагматичным, быстро реагировать, проводить дискуссии и переговоры при необходимости.

Помимо этого, союзу необходимо усилить конкурентоспособность и производительность, подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, в январе президент США Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснял ужасным отношением европейцев к США. В частности, глава Белого дома утверждал, что в ЕС отсутствует спрос на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

В ответ на это вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил 3 февраля, что страны ЕС готовы к введению ответных пошлин в отношении США, если Вашингтон введёт повышенные тарифы на товары из сообщества. При этом он признал, что экономика ФРГ является самой уязвимой в ЕС.

В декабре 2024 года президент США заявил, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. Ещё в преддверии выборов Трамп упомянул возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Он пообещал путём введения пошлин не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.