На фоне заявления президента США Дональда Трампа о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине появилась информация о том, что Белый дом отказался от первоначальной позиции прекратить всю помощь киевским властям и возобновил поставки оружия. Агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник сообщает 4 февраля, что отгрузка вооружения возобновилась в прошедшие выходные дни и что в американском руководстве всё ещё остаются разногласия относительно того, в какой степени Вашингтон должен продолжать помогать Киеву оружием из американских запасов. Таким известием ознаменован новый, 1076-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

Приостановка поставок оружия Украине нужна была для того, чтобы администрация Трампа определилась со своей политикой в отношении Украины, отмечает Reuters. Вместе с тем Трамп заявил, что США сейчас ведут переговоры с европейскими союзниками об уравнивании вклада в финансовую помощь киевским властям с обеих сторон. По словам Трампа, США вложили 300 миллиардов долларов, а Европа — на 200 миллиардов меньше.

Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что никакая военная помощь Запада Украине не может изменить ход спецоперации, а её цель неизменна — борьба за интересы российского народа.

«Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», — произнёс российский лидер в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в середине января 2025 года.

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