Reuters: США возобновили поставки оружия Украине — 1076-й день спецоперации
На фоне заявления президента США Дональда Трампа о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине появилась информация о том, что Белый дом отказался от первоначальной позиции прекратить всю помощь киевским властям и возобновил поставки оружия. Агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник сообщает 4 февраля, что отгрузка вооружения возобновилась в прошедшие выходные дни и что в американском руководстве всё ещё остаются разногласия относительно того, в какой степени Вашингтон должен продолжать помогать Киеву оружием из американских запасов. Таким известием ознаменован новый, 1076-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Приостановка поставок оружия Украине нужна была для того, чтобы администрация Трампа определилась со своей политикой в отношении Украины, отмечает Reuters. Вместе с тем Трамп заявил, что США сейчас ведут переговоры с европейскими союзниками об уравнивании вклада в финансовую помощь киевским властям с обеих сторон. По словам Трампа, США вложили 300 миллиардов долларов, а Европа — на 200 миллиардов меньше.
Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что никакая военная помощь Запада Украине не может изменить ход спецоперации, а её цель неизменна — борьба за интересы российского народа.
«Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», — произнёс российский лидер в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в середине января 2025 года.
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