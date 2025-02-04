Екатеринбург, 4 февраля, 2025, 06:58 — ИА Регнум. Склад и производственный цех с полиэтиленом загорелись в посёлке Полеводство под Екатеринбургом. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба управления МЧС по Свердловской области.

МЧС России. Кадр из видео

Информация о возгорании в ангаре с полиэтиленом, расположенном на улице Трактористов, 30, поступила в региональное ведомство утром 4 февраля. Площадь пожара составила 2,4 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли здания. В ликвидации возгорания задействованы 17 единиц спецтехники и 50 человек личного состава.

Огонь удалось локализовать в 07:04 по местному времени (05:04 мск). Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожар произошёл 3 февраля на территории ВДНХ в Москве в павильоне 58, где расположен музей славянской письменности «Слово».

Здание бывшего машиностроительного завода на улице Сходненский тупик на северо-западе Москвы загорелось ранним утром 31 января. Огонь охватил двухэтажное здание на площади 1500 кв. м. Причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки в потолочном пространстве. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.