Осло, 4 февраля, 2025, 06:53 — ИА Регнум. Шестнадцатый чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен призвал президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича уйти в отставку.

Lennart Ootes Магнус Карлсен

Днём ранее стало известно, что FIDE и Freestyle Chess Tour, соорганизатором которого является Карлсен, не смогли договориться о сотрудничестве. Шахматист до этого обвинил федерацию в якобы угрозах шахматистам в случае выступления в Freestyle-туре. Помимо этого, Карлсен привёл переписку Дворковича с отцом шахматиста.

«Принуждения игроков, злоупотребления властью и невыполненные обещания. Президент FIDE Дворкович, чтобы убедить меня сыграть в рапид и блиц в Нью-Йорке, вы написали 19 декабря моему отцу: «Просто хочу передать вам и Магнусу, что бы ни произошло между Freestyle Chess Tour и FIDE в плане признания, игроки не будут затронуты никоим образом. Они смогут принять решение самостоятельно, и FIDE не предпримет никаких негативных действий», — написал Карлсен в соцсети X (бывший Twitter).

По утверждению Карлсена, позже Дворкович пообещал подать в отставку, если совет FIDE «подорвёт его слова».

«Однако, вынудив игроков подписать неприемлемый отказ, вы нарушили своё обещание. Вы уйдёте в отставку?» — спросил шахматист.

Как передавало ИА Регнум, 28 января 14-летний российский шахматист Давид Ахмедов обыграл Карлсена в онлайн-турнире «Титульный вторник». Подросток играл белыми и обыграл Карлсена во втором туре.

Карлсен был чемпионом мира по шахматам с 2013 по 2023 год. Он отказался потом защищать свой титул, на данный момент чемпионом является Гукеш Доммараджу из Индии.

Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Нарушение состояло в том, что шахматист пришёл на турнир в джинсах вместо классических брюк. Сам Карлсен в интервью норвежскому изданию NRK заявил, что не хочет иметь с Международной шахматной федерацией (FIDE) ничего общего. Он принёс извинения зрителям, добавив, что для кого-то это может быть глупым принципом, но для него это не забавная ситуация.