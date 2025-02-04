Москва, 4 февраля, 2025, 06:08 — ИА Регнум. Российские расчёты гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» нанесли удары по позициям ВСУ, бронетехнике и скоплению живой силы в зоне спецоперации. Об этом утром 4 февраля проинформировало Министерство обороны РФ.

Минобороны РФ/Кадр из видео

«Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения спецоперации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там отметили, что российские бойцы выявили точку запуска украинских БПЛА, а также пункт управления противника в разрушенном здании, бронетехнику и скопление живой силы. Артиллеристам были переданы соответствующие координаты, после чего все выявленные цели были успешно уничтожены.

Минобороны также опубликовало соответствующие кадры ударов по целям ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 12 января оборонное ведомство сообщало, что расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» Западной группировки войск армии России уничтожили пункт управления дронами, замаскированные пулемётные точки и личный состав украинских формирований в зоне спецоперации. В Минобороны уточнили, что расчёты российских беспилотников вели корректировку огня и контроль за поражением целей. Снятые с БПЛА кадры объективного контроля свидетельствуют об уничтожении всех целей.

23 января Минобороны сообщило, что российский экипаж вертолётов Ми-35М уничтожил в приграничье Курской области живую силу и опорный пункт украинских военных.

Днём ранее Минобороны России показало кадры работы российского расчёта ЗРК «Тор-М2», который уничтожил украинский беспилотник с помощью ракеты.