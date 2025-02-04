Вашингтон, 4 февраля, 2025, 05:47 — ИА Регнум. Руководство Ирана ищет способ быстрого создания ядерной бомбы. С таким убеждением выступили ряд действующих и бывших американских чиновников в беседе с газетой The New York Times (NYT) на условиях анонимности.

ИА Регнум Иран

«Оценка разведданных предупредила, что иранские инженеры и ученые-оружейники по сути искали короткий путь, который позволил бы им превратить их растущие запасы ядерного топлива в работоспособное оружие за несколько месяцев, а не за год или больше — но только если Тегеран примет решение изменить свой нынешний подход», — сообщает издание.

Также отмечается, что разведданные были собраны в последние месяцы администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена, а затем переданы команде национальной безопасности президента Дональда Трампа.

По данным газеты, данный вопрос будет обсуждаться на встречеТрампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху 4 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 31 января телеканал Fox News, ссылаясь на доклад Национального совета сопротивления Ирана (NCRI), базирующегося в Париже, сообщил, что секретное агентство минобороны Ирана якобы занимается ядерными разработками под видом космической программы. Представители NCRI упомянули в докладе ракету-носитель Qaem-100, способную, по их мнению, нести ядерную боеголовку. Они также считают, что для доставки ядерных зарядов могут быть адаптированы жидкостные ракеты типа Simorgh, предназначенные для выведения на орбиту тяжёлых спутников. Такие ракеты якобы создают на космодроме в Семнане.

В ноябре 2024 года президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заверил, что страна не создавала и не будет создавать ядерное оружие.