Вашингтон, 4 февраля, 2025, 05:45 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве с агентством Creative Artists Agency (CAA), специализирующимся на продвижении творческих личностей и звёзд спорта, подписал экс-президент США Джозеф Байден. Об этом 3 февраля заявило само агентство в соцсетях.

ИА Регнум Харрис, Зеленский, Байден, Трамп

Уточняется, что Байден подписал контракт с агентством, однако его творческие планы остаются неизвестными. В агентстве пояснили, что экс-глава Белого дома «только присматривается» к различного рода проектам.

«Экс-президент Байден — один из самых уважаемых и влиятельных голосов Америки в национальных и глобальных делах. Его пожизненная приверженность государственной службе — это приверженность единству, оптимизму, достоинству и возможностям. Для нас большая честь снова сотрудничать с ним», — пояснил Ричард Ловетт, сопредседатель CAA.

Отмечается, что Байден уже работал с CAA в период с 2017 по 2020 год, после того как он оставил должность вице-президента США и до избрания 46-м президентом Соединённых Штатов. В сотрудничестве с агентством Байден издал свои мемуары под названием «Пообещай мне, папа: год надежд, трудностей и цели», в которых политик рассказал о смерти своего старшего сына Бо. Книга, опубликованная в ноябре 2017 года, стала бестселлером. После её выхода Байден отправился в масштабный тур American Promise, который, по мнению многих, в итоге привёл к успеху предвыборной кампании политика в 2020 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Байден в письме, адресованном его преемнику Дональду Трампу, пообещал молиться о процветании страны во время президентства республиканца. В свою очередь Трамп во время общения с журналистами назвал письмо «вдохновляющим».

Экс-президент США Байден покинул американскую столицу Вашингтон после того, как республиканца Трампа привели к присяге в качестве 47-го президента США. Вылет самолёта Байдена с военной базы Эндрюс в Кэмп-Спрингсе, штат Мэриленд, транслировали крупные американские новостные телекомпании.