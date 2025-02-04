Москва, 4 февраля, 2025, 05:21 — ИА Регнум. Минобороны России предложило скорректировать Положение о военно-врачебной экспертизе, которое используется в военкоматах при определении категорий годности призывников. Соответствующий законопроект размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Правительство Ярославской области Медкомиссия в военкомате

Изменения вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года №565.

Согласно документу, военное ведомство предлагает изменить категорию годности по первичному, вторичному и скрытому сифилису для призывников-срочников: с категории В (ограниченно годен) на категорию Б-4 (годен с незначительными ограничениями). Данная категория позволяет военнослужащим призываться в инженерные и железнодорожные войска, быть связистами, техниками, охранниками военизированной охраны (ВОХР).

Помимо этого, военнослужащие, призванные по мобилизации или заключившие контракт с ВС РФ, при выявлении умеренно выраженного кратковременного эндогенного психоза или невротического расстройства будут признаваться ограниченно годными (категория В). На данный момент при таких диагнозах военнообязанный признаётся негодным к службе, ему присваивается соответствующая категория — Д.

Кроме того, Минобороны предлагает добавить новый вид гипертонической болезни — «I стадии» (гипертония первой степени — давление 160/10). При первоначальной постановке на воинский учёт с таким диагнозом будет присваиваться категория Б-3, которая позволяет служить мотострелками, водителями бронетранспортёров, в карауле и химвойсках. В свою очередь призывникам на срочную службу будет присваиваться категория Б, а контрактникам — категория А (годен).

Изменения также коснулись ряда других заболеваний, включая ожирение, псориаз, экзему и другие.

Как передавало ИА Регнум, о готовящемся изменении требований к состоянию здоровья граждан России, подлежащих призыву на военную службу, стало известно в декабре 2023 года. Тогда отмечалось, что окончательный вариант изменений планируется сформировать к декабрю 2024 года.

На сегодняшний день военно-врачебная комиссия определяет каждому призывнику категорию годности исходя из состояния здоровья новобранца.

Сейчас есть пять категорий годности к военной службе:

А — годен;

Б — годен с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен;

Г — временно не годен;

Д — не годен.

Категории В, Г, Д освобождают от службы в Вооружённых силах по призыву.

Ранее правительство РФ одобрило проект закона об ужесточении наказания за несообщение военкомату о переезде. Отмечалось, что проект подразумевает внесение поправок в статью 21.5 КоАП РФ. Так, предлагается ужесточение наказания за несообщение в военкомат или орган по первичному воинскому учёту в случае, если военнообязанный гражданин переехал на новое место жительства на срок более трёх месяцев и не имеет там регистрации. С подобной инициативой ранее выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.