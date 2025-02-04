Вашингтон, 4 февраля, 2025, 05:10 — ИА Регнум. Переговоры с властями Канады о возможном вхождении страны в состав США в качестве 51-го штата Госдепартамент не ведёт. Об этом заявил 3 февраля госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

US Senate Марко Рубио

«Мы не участвуем в переговорах о том, чтобы сделать их штатом», — уточнил Рубио.

Глава Госдепа США добавил, что сейчас Белый дом сосредоточен на наиболее актуальных вопросах — на пошлинах. По словам Рубио, именно пошлины окажут влияние на взаимоотношения двух стран.

При этом Рубио подчеркнул, что США и Канада всё ещё остаются соседями и всегда будут соседями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом, США на 30 дней приостановят действие введённых в отношении Канады пошлин. В рамках договорённостей с США Канада собирается внести наркокартели в список террористических организаций, установить круглосуточный контроль за американо-канадской границей, а также запустить совместно с США орган по борьбе с организованной преступностью, наркотрафиком и отмыванием денег.

Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая 1 февраля. Это было одним из его основных предвыборных обещаний. При этом размер пошлины на канадские и мексиканские товары составит 25%, а на китайские товары — 10%.

Позднее в этот же день газета The Wall Street Journal написала, что анонсированные президентом США торговые пошлины против Канады, Китая и Мексики навредили американцам ещё до своего вступления в силу. Отмечалось, что «сокрушительный удар» главы Белого дома по этим странам показывает, что ни одна страна мира или отрасль теперь не находится в безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что Москва не намерена давать оценку введению США пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики. Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе должны разбираться те страны, которые принимают в нём участие.