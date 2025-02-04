Анкара, 4 февраля, 2025, 04:46 — ИА Регнум. Визит в Сирию запланировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед священным для мусульман месяцем Рамадан, который начинается 1 марта. Об этом 3 февраля сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Турцию с визитом 4 февраля. Предполагается, что он пригласит президента Турции Эрдогана совершить ответный визит в Дамаск.

«Согласно частной информации, полученной нашей газетой, Шараа официально пригласит президента Эрдогана в Дамаск. Утверждается, что Эрдоган нанесёт ответный визит перед Рамаданом», — уточняется в публикации.

Месяц Рамадан наступит в 2025 году 28 февраля с заходом солнца. Первый день поста у мусульман, таким образом, начнётся 1 марта, а завершится пост вечером 29 марта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа провёл свой первый официальный визит, посетив столицу Саудовской Аравии. Повестка встречи не раскрывается.

Также ситуация в Сирии обсуждалась в ходе переговоров заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова и посла Турции в Москве Танжу Бильгича.

Михаил Богданов 28 января проинформировал, что межведомственная делегация РФ провела переговоры с главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Замминистра уточнил, что встреча длилась почти три часа и прошла конструктивно.

В конце декабря Ахмед аш-Шараа отмечал, что у Сирии есть стратегические интересы, связанные с Россией. Он утверждал, что Дамаск не хочет, чтобы Москва покинула арабскую республику в ущерб отношениям двух стран.