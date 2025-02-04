Вашингтон, 4 февраля, 2025, 04:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете в Белом доме заявил, что в настоящее время не вовлечён в обсуждение о возможном помиловании экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

«Я прямо сейчас не обсуждаю это. Мнения очень сильно различаются. Некоторые считают, что его следует помиловать. Некоторые говорят, что это было бы ужасно», — заявил американский лидер.

Он добавил, что не вовлечён в обсуждения по вопросу возможного помилования Сноудена.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2013 года Сноуден передал СМИ секретные документы о крупномасштабной системе слежки британских и американских спецслужб за своими гражданами. После скандальных публикаций Сноудену угрожало пожизненное заключение или даже смертная казнь. Скрываясь от этих угроз, он бежал в Россию, где получил временное убежище, а затем временный вид на жительство.

В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Сноудену российского гражданства. В декабре того же года в пресс-службе Госдепартамента США заявили, что бывший американский агент давно показывал преданность России.

В июне 2023 года Сноуден рассказал, что решил остаться в России, так как ни одна другая страна не гарантировала ему предоставление безопасного политического убежища. Он подал прошения в 21 государство, но ему отказывали или признавались, что там бывшего агента АНБ могут похитить американские спецслужбы.

В январе 2025 года стало известно, что жена Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства.