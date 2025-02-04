МИД РФ раскрыл основу для возможных переговоров с Украиной
МИД РФ: Стамбульские соглашения могут стать основой для переговоров с Украиной
Москва, 4 февраля, 2025, 04:08 — ИА Регнум. Возможные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут вестись на основе Стамбульских соглашений 2022 года. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьёзному разговору. Как не раз отмечалось, мирное урегулирование возможно на основе Стамбульского документа 2022 года, в котором говорилось о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, её демилитаризации и денацификации, неразмещении на её территории иностранных войск и баз при учёте современных территориальных реалий и искоренении всей совокупности первопричин украинского кризиса», — приводит ТАСС слова Полищука.
Он добавил, что для начала возможных переговоров Москвы и Киева необходимо решить вопрос с легитимностью главы киевского режима Владимира Зеленского, а также с подписанным им указом о запрете переговоров с РФ.
Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года президент РФ Владимир Путин напомнил, что в ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году глава киевской делегации Давид Арахамия парафировал проект договора между Россией и Украиной. Документ мог стать основой для урегулирования конфликта, отметил глава государства. При этом Арахамия в ноябре 2023 года признался, что украинский конфликт мог бы завершиться в ходе стамбульских переговоров, если бы Киев согласился на предложенные условия. Но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вмешался в процесс и убедил украинское руководство ничего не подписывать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2024 года отмечал, что в настоящее время переговорных процессов по конфликту на Украине не ведётся, от них отказывается Киев. Он напомнил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договорённостей и с учётом реалий, складывающихся на земле.
28 января 2025 года Путин подчеркнул, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отметил глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, добавил Путин.