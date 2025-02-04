Москва, 4 февраля, 2025, 04:08 — ИА Регнум. Возможные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут вестись на основе Стамбульских соглашений 2022 года. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьёзному разговору. Как не раз отмечалось, мирное урегулирование возможно на основе Стамбульского документа 2022 года, в котором говорилось о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, её демилитаризации и денацификации, неразмещении на её территории иностранных войск и баз при учёте современных территориальных реалий и искоренении всей совокупности первопричин украинского кризиса», — приводит ТАСС слова Полищука.

Он добавил, что для начала возможных переговоров Москвы и Киева необходимо решить вопрос с легитимностью главы киевского режима Владимира Зеленского, а также с подписанным им указом о запрете переговоров с РФ.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года президент РФ Владимир Путин напомнил, что в ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году глава киевской делегации Давид Арахамия парафировал проект договора между Россией и Украиной. Документ мог стать основой для урегулирования конфликта, отметил глава государства. При этом Арахамия в ноябре 2023 года признался, что украинский конфликт мог бы завершиться в ходе стамбульских переговоров, если бы Киев согласился на предложенные условия. Но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вмешался в процесс и убедил украинское руководство ничего не подписывать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2024 года отмечал, что в настоящее время переговорных процессов по конфликту на Украине не ведётся, от них отказывается Киев. Он напомнил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договорённостей и с учётом реалий, складывающихся на земле.

28 января 2025 года Путин подчеркнул, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отметил глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, добавил Путин.