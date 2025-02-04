Вашингтон, 4 февраля, 2025, 03:58 — ИА Регнум. Расследование работы украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК) проведёт администрация президента США Дональда Трампа. Об этом 3 февраля сообщило украинское издание «Закон и бизнес».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Уточняется, что в ходе расследования Белый дом может наложить санкции на руководителей ЦПК Виталия Шабунина и Дарью Каленюк. Предполагается, что через ЦПК бывшие американские высокопоставленные чиновники из числа демократов оказывали серьёзное влияние на судебную и правоохранительную системы Украины. Кроме того, благодаря ЦПК чиновникам-демократам удалось установить контроль над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей Украины.

Центр противодействия коррупции — украинская общественная организация, основанная в 2012 году юристом Дарьей Каленюк и общественным деятелем Виталием Шабуниным. Головной офис ЦПК расположен в Киеве, финансирование организации осуществляется за счёт пожертвований, в том числе международных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выделенные Соединёнными Штатами Америки средства на поддержку Украины осели в карманах чиновников Вашингтона и Киева. Так Медведев прокомментировал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он якобы «не увидел» 100 млрд долларов, которые выделили США.

Зеленский 2 февраля в интервью AP опроверг заявления представителей бывшей администрации США о том, что Вашингтон выделил Украине 177 млрд долларов. Украина, по его словам, получила в 2,5 раза меньше, а где находятся остальные якобы выделенные средства, ему неизвестно.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский словами о том, что до Украины дошла лишь часть выделенных США денежных средств, фактически признал, что Киев обкрадывал американских налогоплательщиков.

В конце декабря 2024 года бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен отметил, что коррупция на Украине достигла небывалых масштабов, при этом реальная демократия в стране отсутствует.