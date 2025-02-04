Москва, 4 февраля, 2025, 03:34 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило проект закона об ужесточении наказания за несообщение военкомату о переезде. Об этом говорится в отзыве правительства на законопроект.

Александр Погожев ИА REGNUM

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний», — приводит «РИА Новости» выдержку из отзыва правительства.

Отмечается, что проект подразумевает внесение поправок в статью 21.5 КоАП РФ. Так, предлагается ужесточение наказания за несообщение в военкомат или орган по первичному воинскому учёту в случае, если военнообязанный гражданин переехал на новое место жительства на срок более трёх месяцев и не имеет там регистрации.

Как передавало ИА Регнум, с подобной инициативой ранее выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Сегодня, согласно законодательству, россияне должны сообщать в военкомат о переезде, а также о выезде из России на срок более шести месяцев и о возвращении на территорию страны. Также закон требует, чтобы состоящий на воинском учёте сообщал об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы, должности. Несообщение этих сведений наказывается штрафом в размере от 1 до 5 тыс. рублей.