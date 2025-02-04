Вашингтон, 4 февраля, 2025, 03:13 — ИА Регнум. С просьбой одобрить новые поставки вооружений и военной техники в Израиль на сумму около $1 млрд обратилась в конгресс США администрация американского лидера Дональда Трампа. Об этом 3 февраля сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

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«Администрация Трампа попросила лидеров конгресса одобрить новые поставки Израилю бомб и другой военной техники на сумму около одного миллиарда долларов», — уточняется в публикации.

Предполагается, что в рамках сделки Израилю поставят 4700 авиабомб весом свыше 450 кг каждая на сумму более $700 млн, а также бронированные бульдозеры компании Caterpillar на сумму свыше $300 млн.

Запросы на поставку вооружений покроются за счёт ежегодной военной помощи США Израилю, составляющей миллиарды долларов.

Отмечается, что переговоры по сделке совпадают со сроками визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Планируется, что израильский премьер встретится с Трампом и обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе перемирие в Газе и прекращение огня в Ливане. Кроме того, Нетаньяху поднимет вопрос об ускорении поставки пакета вооружений, одобренного при администрации экс-президента США Джозефа Байдена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военные США переправили из Израиля в Польшу почти 90 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые будут поставлены на вооружение ВСУ.

Распоряжение о немедленной приостановке финансирования практически всех программ иностранной помощи на 90 дней сделал 24 января государственный секретарь США Марко Рубио. Директива коснулась поддержки ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань.