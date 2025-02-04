Рига, 4 февраля, 2025, 03:09 — ИА Регнум. Свыше 20 тысяч жителей Латвии заинтересовались способами переселения в Россию. Об этом рассказал временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

(сс) Jorge Franganillo Рига

По его словам, в последнее время дипломаты фиксируют резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в РФ, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге.

«Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций», — приводит слова Касаткина «РИА Новости».

Он добавил, что несколько лет назад переселиться в Россию хотели всего несколько тысяч человек. По его словам, определённая часть латвийцев заинтересована в переселении в Россию в рамках указа президента РФ о переезде иностранцев, разделяющих традиционные ценности.

Как передавало ИА Регнум, в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Желающие переехать в Россию иностранные граждане могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утверждённой квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

20 февраля Путин назвал хорошей идею упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Российский лидер также заявил, что традиционные ценности едины для любого здорового человека и что таких людей много.