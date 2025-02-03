Вашингтон, 4 февраля, 2025, 02:08 — ИА Регнум. Сближение позиций России и США о необходимости проведения выборов на Украине обеспокоило руководство киевского режима. Об этом говорится в материале американской газеты Politico.

Владимир Путин и Дональд Трамп

«Москва присоединилась к Вашингтону в призыве к Украине провести выборы, что вызвало обеспокоенность в Киеве», — сказано в материале.

Издание также отмечает со ссылкой на неназванного экс-министра правительства Украины, что согласование позиций Москвы и Вашингтона по выборам на Украине является первым свидетельством того, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп солидарны в вопросе о необходимости отставки главы киевского режима Владимира Зеленского.

В публикации также говорится, что Киев опасается того, что выборы якобы могут поставить под угрозу «сплочённость Украины».

Как передавало ИА Регнум, спецпосланник Кит Келлог ранее заявил, что быстрое завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе США. Помимо этого, Трамп и его администрация обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы, победитель которых занялся бы подготовкой мирного соглашения с Россией.

В свою очередь депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что Трамп не хочет иметь никаких дел с Зеленским. Он отметил, что представители команды Трампа именно поэтому говорят о выборах на Украине. Дубинский обратил внимание, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что мирное соглашение должен подписывать «новый» (а не «избранный заново») президент Украины.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. Отмену выборов он объяснил военным положением, заявив также, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

28 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отметил глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, добавил Путин.