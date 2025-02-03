Рим, 4 февраля, 2025, 01:44 — ИА Регнум. В незаконной охоте на редких уток, обитающих на охраняемой природной территории в Венецианской лагуне в Италии, подозревают сына американского лидера Дональда Трампа — младшего. Об этом 3 февраля сообщило итальянское издание Corriere della Sera, ссылаясь на заявление члена регионального совета области Венето и представителя партии «Зелёная Европа» Андреа Дзанони.

Gage - Gage Skidmore Дональд Трамп — младший

Трамп-младший в декабре принял участие в охоте на уток на побережье Адриатического моря. Репортаж, посвящённый этой охоте, опубликовал один из специализированных американских сайтов. На фотографиях Трамп-младший стреляет по птицам, а затем демонстрирует охотничьи трофеи, среди которых Дзанони увидел редкий вид уток с характерной оранжево-коричневой расцветкой оперения.

«Фактически в нашей стране охотиться могут только жители одного из регионов Италии. Вам необходима лицензия на охоту, выданная управлением полиции, но прежде всего вам необходимо удостоверение, выдаваемое только и исключительно жителям одного из регионов Италии, обязательный документ, в котором можно указать дату, место охоты и количество убитых животных, разделённых по отдельным видам», — подчеркнул Дзанони.

Он добавил, что уже подготовил иск в прокуратуру, и особо отметил, что Венето и Италия «не являются собственностью США». Кроме того, Дзанони внёс на рассмотрение региональных властей вопрос о ситуации, в которой хозяйство, где состоялась охота, может лишиться лицензии.

Одновременно депутат от оппозиционного «Альянса зелёных и левых» Луана Дзанелла потребовала, чтобы министр по вопросам окружающей среды Джильберто Пикетто-Фратин отчитался перед парламентом в связи с произошедшим. Она напомнила, что отстрел всех видов птиц и животных, находящихся под охраной, в Италии является уголовным преступлением и преследуется по закону.

По данным газеты La Repubblica, речь идёт об охоте на краснозобую казарку, которая внесена в Международную Красную книгу как вид, которому угрожает опасность полного исчезновения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за последние 50 лет популяция диких животных в мире значительно сократилась. С 1970 по 2020 год их количество уменьшилось на 73% и приблизилось «к точке невозврата». В Лондонском зоологическом обществе (ZSL) указали, что главная причина сложившейся ситуации — деятельность человека.