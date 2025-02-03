Москва, 4 февраля, 2025, 01:35 — ИА Регнум. Мошенники под видом оригинальной акции маркетплейса Wildberries с помощью поддельного сайта пытаются получить данные пользователей для доступа к личным кабинетам жертв. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

ИА Регнум

«Новая схема для фишинга Wildberries, для реализации которой мошенники просто слегка изменили уже существующую акцию от WB и T2 мобайл, разместив её на поддельном домене», — сказано в Telegram-канале пресс-службы управления.

Там уточнили, что в оригинальной акции маркетплейса, которая была уже завершена, от пользователей требовалось подключить домашний интернет от T2, чтобы получить сертификат Wildberries на 4 000 рублей. В свою очередь мошенники под видом якобы оригинальной акции предлагают пользователям авторизоваться в аккаунте Wildberries и предоставить им доступ к вашему личному кабинету.

Как передавало ИА Регнум, ранее управление сообщило, что мошенники начали проводить фишинговые атаки от имени интернет-магазина Ozon для получения доступа к данным граждан. Там пояснили что, мошенники на поддельном сайте Ozon предлагают получить промокод на 10 000 рублей в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с «личным менеджером» через WhatsApp. Для большей убедительности мошенники разместили надпись «WhatsApp© Secured authentication. Если пользователь переходит в мессенджер и следует инструкциям мошенников, те могут получить доступ к учётной записи и конфиденциальным данным, отметили в МВД.

В январе МВД предостерегло граждан от новой схемы телефонного мошенничества. Аферисты представляются по телефону работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на приём к врачу. С помощью таких приложений мошенники получат удалённый доступ к устройству и похитят деньги с карт владельцев. Вредоносные файлы распространяются через фишинговые ссылки в соцсетях.