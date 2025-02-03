Анкара, 4 февраля, 2025, 01:03 — ИА Регнум. Основатели финансовой пирамиды братья Мехмет Айдын и Фатих Айдын были приговорены к лишению свободы сроком на 45 376 лет каждый и к штрафу в размере более 496 млн лир (13,8 млн долларов). Об этом сообщило агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что фигуранты дела основали в 2016 году «Фермерский банк», с помощью которого клиенты могли вкладывать деньги через онлайн-игру. Мошенники убеждали жертв в том, что их средства будут направлены на инвестирование в строительство настоящих ферм. После того как обманутые клиенты перестали получать обещанные выплаты, против братьев было начато расследование.

Уточняется, что Мехмет Айдын скрывался от правосудия более двух лет и был депортирован Бразилией по запросу Турции. Фатиха Айдына задержали в Уругвае и также депортировали в Турцию.

Суд признал их и ещё 11 соучастников виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств, а также в других преступлениях.

Как передавало ИА Регнум, 10 января зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что банк за последнее время выявил 10 кредитных финансовых пирамид с использованием кредитов. По его словам, обычно человеку предлагают за вознаграждение оформить кредит на своё имя. Мошенники забирают большую часть взятых в кредит денег. Заёмщику оставляют небольшую долю и обещают каждый месяц посылать средства на погашение кредита. Чтобы усыпить бдительность жертвы, ей несколько месяцев отправляют обещанные средства.

В 2023 году японская полиция арестовала группу финансовых мошенников, обманувших своих жертв на десятки миллионов долларов. Восемь мошенников во главе с президентом токийской инвестиционной консалтинговой фирмы FRich Quest Кота Морино в период с 2016 по 2022 год, обещая высокую прибыль от деятельности на Сейшельских островах, привлекали средства частных инвесторов. Мошенники обещали четырёхпроцентный ежемесячный доход от инвестиций и призывали тех, у кого не было денег, брать потребительские кредиты. Многие из инвесторов были молодыми людьми в возрасте от 20 до 30 лет, а средний размер вложенных в финансовую пирамиду средств составлял около 7 млн иен (53 тыс. долларов). Всего мошенники обманули 3300 человек на сумму около 20 млрд иен (152 млн долларов).