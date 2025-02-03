Вашингтон, 4 февраля, 2025, 00:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Об этом 3 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

«Как только недавно заявил президент в Овальном офисе, у него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов», — уточнила представитель Белого дома.

При этом Левитт отказалась открыть подробности предстоящего разговора лидеров США и КНР, пояснив, что не станет забегать вперёд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп 1 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики. Размер пошлин на канадские и мексиканские товары составит 25%, на китайские товары — 10%. Они начнут действовать 4 февраля.

Министерство коммерции Китая 2 февраля заявило, что Пекин намерен подать иск во Всемирную торговую организацию и принять ответные меры в отношении Вашингтона.

По мнению главы комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова, политика Трампа приведёт к росту цен на товары на территории самих США. Подобные шаги Трампа ещё больше подорвут репутацию США и позиции страны в мире, считает сенатор.