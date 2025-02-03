Вашингтон, 4 февраля, 2025, 00:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы Агентства по международному развитию (USAID) и запустил процесс по пересмотру помощи иностранным государствам. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

Dod.defence.gov Агентство США по международному развитию (USAID)

«Агентство США по международному развитию (USAID) давно отошло от своей первоначальной миссии по ответственному продвижению американских интересов за рубежом, и теперь совершенно очевидно, что значительная часть финансирования USAID не соответствует основным национальным интересам Соединённых Штатов», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства США.

Также отмечается, что Трамп назначил госсекретаря Рубио и. о. главы агентства в качестве промежуточного шага на пути к установлению контроля за USAID.

В свою очередь Рубио уведомил конгресс США о проведении проверки деятельности USAID по оказанию иностранной помощи с целью возможной реорганизации, отметили в Госдепе.

2 февраля Трамп заявил, что USAID руководят «радикалы-помешанные», которых необходимо убрать. 3 февраля телеканал CNN сообщил, что работники штаб-квартиры USAID получили электронные письма о закрытии офиса в Вашингтоне.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа планирует сократить штат USAID и объединить агентство с Госдепартаментом. По данным канала, USAID при этом продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь. Отмечается, что продолжаются обсуждения по возможному сокращению финансирования агентства.

Американский бизнесмен Илон Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск сообщил о начале ликвидации USAID. На сегодняшний день оно уже не подлежит восстановлению, отметил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала к реорганизации USAID таким образом, чтобы агентство помогало самим США. Она предложила новой администрации Белого дома переключить деятельность агентства на обновление системы пожарной безопасности, содействие возвращению естественного гендера или расследование коррупционных схем предыдущих руководителей.