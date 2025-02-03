Вашингтон, 3 февраля, 2025, 23:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты возобновили поставки оружия и военной техники Украине после приостановки. Об этом 3 февраля сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Со ссылкой на четыре источника, уточняется, что поставки восстановили в прошедшие выходные дни. Утверждается, что администрация президента США Дональда Трампа первоначально рассматривала возможность полного прекращения любой помощи Киеву.

По словам одного из собеседников агентства, внутри администрации Белого дома есть разногласия относительно объёмов передачи Киеву военной помощи из американских запасов.

При этом отмечается, что официальных комментариев Белого дома по поводу возобновления поставок военной помощи Украине не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к ноябрю 2024 года киевский режим получил от США только половину обещанной за год помощи. Отмечается, что большая часть поставок американского оружия на Украину летом прошлого года была ограниченной и в эти пакеты входили системы противовоздушной обороны малой дальности, транспорт и артиллерия, в количествах, достаточных для проведения Киевом оборонительных мероприятий, но не для наступления. При этом поставки более серьёзных видов оружия были задержаны.

Уточняется, что спецпосланник по Украине Кит Келлог раскритиковал такой подход прежней администрации США, так как при нём оружие для Киева, как он считает, поставлялось «не в то время и не в том количестве» из-за якобы боязни эскалации со стороны бывшего американского президента Джозефа Байдена.

депутат Верховной рады УкраиныАлександр Дубинский 31 января рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский обвиняет бывшего президента США в развязывании украинского конфликта и в недостаточной помощи Киеву. Он уточнил, что Зеленский утверждает, что из-за Байдена киевский режим вступил в конфликт с Россией «в одиночку».

Данные анализа последнего аудиторского отчёта Пентагона показали, что США в последние годы не одобряли своевременно около 67% контрактов на поставку Украине ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на сумму 6,2 млрд долларов. При этом самая длительная задержка с контрактом была на зенитные ракеты Stinger, который отложили на 484 дня.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что никакая военная помощь Запада Украине не может изменить ход спецоперации. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте и планы его затянуть, подчёркивал глава государства.