Вашингтон, 3 февраля, 2025, 23:48 — ИА Регнум. Белый дом требует от стран Евросоюза увеличить финансирование помощи киевскому режиму до уровня, сопоставимого с поддержкой со стороны США. Об этом 3 февраля заявил президент США Дональд Трамп, чьи слова приводит пресс-пул Белого дома.

Global Look Press/CNP/AdMedia

По его словам, Европа должна «уравнять» объёмы оказываемой поддержки Украины с вложениями со стороны США.

«Мы вложили в помощь Украине почти на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Они должны платить хотя бы столько же, а на самом деле — намного больше», — заявил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 23 января заявил, что все страны НАТО должны повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он отметил, что долгое время многие члены альянса не выполняли даже обязательство о 2% расходов от ВВП на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя. Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что выполнить требование Трампа страны — участницы НАТО смогут только через 10 лет.

21 января Трамп подписал указ, согласно которому США на 90 дней приостановили финансирование других стран. Все попытки киевского офиса USAID сохранить поддержку программ были отвергнуты в Белом доме. Британская газета The Guardian написала, что это решение Трампа вызвало панику на Украине.

В декабре агентство Reuters заявило, что блок НАТО взял на себя вместо США функции по координации западной помощи киевскому режиму. Утверждалось, что передача полномочий альянсу может иметь ограниченный эффект из-за отсутствия поддержки Трампа.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.