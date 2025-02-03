Дакар, 3 февраля, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Вывод своих войск из Сенегала начали власти Франции. Об этом 3 февраля сообщил портал Senego.

Global Look Press/Rachel BoÃŸmeyer/dpa

Уточняется, что сенегальским властям уже передали три базы: Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте. Как заявил президент Сенегала Бассиру Диомай Фай, французские войска должны полностью покинуть страну к сентябрю 2025 года. Однако Париж может вывести свои войска с опережением графика, к лету текущего года. Отмечается, что Франции не требуется военное присутствие на территории Сенегала.

При этом глава Сенегала указал, что страна перейдёт к новой доктрине военного сотрудничества с иностранными государствами, предусматривающей прекращение их присутствия на сенегальской территории с 2025 года.

Ранее ИА Регнум сообщалось, что в 2023 году французская дипломатия в значительной мере утратила своё влияние в Африке, а бывшие союзники Парижа на фоне военных переворотов и политических конфликтов всё чаще ищут сотрудничества с другими странами. В отношениях Франции со странами Африки наступает «поворотный момент», эти отношения находятся в самой низкой точке со времён колонизации.

В ноябре 2024 года Чад объявил о прекращении оборонного соглашения с Францией. В мае министр обороны Чада отметил, что Россия всегда была надёжным партнёром африканских государств, в отличие от США, Британии и Франции. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об укреплении отношений с Чадом в сфере безопасности и о расширении оборонного сотрудничества из-за террористических угроз.

Как заявил 9 ноября 2024 года советник президента России Антон Кобяков, Россия видит и поддерживает борьбу африканских стран за пересмотр неоколониальных практик.