Москва, 3 февраля, 2025, 23:17 — ИА Регнум. В ответ на недружественные действия стран, включая США, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности на заседании 3 февраля поддержала механизм конфискации зарубежных активов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Проект закона вносит изменения в Арбитражный процессуальный кодекс и в законы «Об оценочной деятельности» и «Об исполнительном производстве». Отмечается, что законопроект разработан Минюстом в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина от 23 мая 2024 года о праве использования имущества США в РФ для возмещения ущерба при изъятии активов.

По данным издания, Минюст в пояснительной записке к проекту закона отмечает, что изъятие замороженных активов со стороны недружественных стран расценивается как грубое нарушение международного права и прав России как собственника и кредитора. В связи с этим у таких стран возникают обязанности по возмещению ущерба, нанесённого их действиями.

Помимо этого уточняется, что правкомиссия одобрила проект при условии доработки документа. Так, планируется урегулировать вопрос, касающийся уведомления генпрокурором правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями об обращении в суд с соответствующим иском.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными. Глава государства подчёркивал, что воровство остаётся воровством, невзирая на крючкотворство и попытки Запада «узаконить» свои действия.

25 января спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог отметил, что покупка киевским режимом американского оружия за счёт замороженных российских активов не сыграет ключевой роли в конфликте на Украине, однако такая опция остаётся. По его словам, использование активов РФ является частью дискуссии по урегулированию конфликта, о такой возможности осведомлён президент США Дональд Трамп.

В ноябре заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков допускал, что российско-американские дипломатические отношения могут быть и вовсе разорваны в случае, если будут конфискованы замороженные российские активы. Он отметил, что Россия первой не предпринимает эскалационные шаги такого рода, но разрыв возможен в случае, если в попытке надавить на Москву Запад «отбросит последние приличия и пойдёт ва-банк».