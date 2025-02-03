Вашингтон, 3 февраля, 2025, 22:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека и об остановке финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Трамп сегодня днём (3 февраля. — Прим. ред.), как ожидается, подпишет исполнительный указ о выходе США из СПЧ ООН и о запрете на дальнейшее финансирование агентства ООН по оказанию помощи Газе», — сказано в публикации.

По информации Politico, в документе указывается, что СПЧ ООН якобы используется для защиты стран, в которых допускаются нарушения прав человека. Кроме этого, указ закрепляет обязанность госсекретаря докладывать Белому дому о тех международных организациях, которые проводят «антиамериканскую политику», утверждает Politico.

Как отмечает газета, исполнительный указ Трампа о прекращении финансирования БАПОР будет подписан перед визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября израильский парламент одобрил законопроект о запрете деятельности БАПОР в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на подконтрольной Израилю территории на Западном берегу реки Иордан. За законопроект, запрещающий представительства БАПОР, деятельность и любое сотрудничество государственных органов с агентством, проголосовали 92 парламентария, 10 выступили против.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации 29 октября также раскритиковал принятый Кнессетом законопроект и подчеркнул, что остановка работы БАПОР будет иметь самые негативные последствия как для Ближнего Востока, так и для самой системы в целом.

20 января Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Глава Белого дома отметил, что во время его президентского срока взносы США при населении порядка 350 млн человек составляли около $500 млн ежегодно, в то же время Китай при населении более 1,4 млрд человек платил порядка $39 млн. Как пояснил американский лидер, ему такая ситуация показалась нечестной.