Вашингтон, 3 февраля, 2025, 22:09 — ИА Регнум. США достигли значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением 3 февраля выступил президент США Дональд Трамп, чьи слова приводит пресс-пул Белого дома.

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua

«Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут», — заявил американский лидер.

Трамп не стал раскрывать какие-либо детали по данному вопросу.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Трамп заявил, что Вашингтон запланировал встречи с представителями Москвы и Киева в течение последних «очень напряжённых» дней. По его словам, дискуссии на эту тему проходят «довольно успешно».

Накануне, 31 января, спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что быстрое завершение конфликта отвечает интересам всего мира, в том числе США.

В свою очередь агентство Reuters писало, что Трамп и его администрация обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы, победитель которых занялся бы подготовкой мирного соглашения с Россией.

3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что де-юре полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского на должности президента Украины давно закончились, поэтому в стране необходимо провести выборы для начала переговоров по урегулированию конфликта.

Президент РФ Владимир Путин 20 января отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства добавил, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.