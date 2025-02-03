Одесса, Украина, 3 февраля, 2025, 21:57 — ИА Регнум. Мужчина в Одессе запёрся в автомобиле, чтобы его не отвезли в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) и не призвали в армию. Он находится в машине уже два дня, сообщило 3 февраля украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

По информации журналистов, водитель нарушил правила дорожного движения, его остановили патрульные, которые в ходе проверки документов установили, что мужчина в розыске. Его попросили проехать в ТЦК, но он запёрся в машине.

«Затем уехал, заехал в паркинг одного из ЖК, закрылся в автомобиле и вызвал на помощь адвокатов и других людей, пытавшихся отвлечь внимание полицейских», — говорится в материале.

Патрульные сообщили, что мужчина до сих пор остаётся в автомобиле. Правоохранители пытаются задержать его, чтобы доставить в военкомат.

Как передавало ИА Регнум, на Украине постоянно сообщают, что мужчины прячутся от сотрудников ТЦК, чтобы избежать отправки на фронт. 2 февраля попавший в плен украинский боец Дмитрий Какойло рассказал, что у него два года получалось скрываться от военкомов. Попался он, когда нарушил ПДД, правоохранители нашли его в базе уклонистов и передали военным.

Также нередки случаи, когда жители не дают насильно забирать мужчин в ТЦК. В январе правоохранители попытались забрать в военкомат водителя автобуса, но пассажиры заступились за него.

Минобороны РФ 30 января сообщило, что темпы пополнения ВСУ отстают от темпов санитарных и невосполнимых потерь. В течение последних полутора лет украинская армия теряла в среднем около 50 тыс. военных в месяц, а число прибывающих новобранцев не превышает 30 тыс. в месяц.