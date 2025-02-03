Братислава, 3 февраля, 2025, 21:33 — ИА Регнум. В столице Словакии Братиславе бездомный украинец умер после избиения. Об этом 3 февраля сообщило местное издание ТА3.

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Отмечается, что мужчину с тяжёлыми ранениями головы и тела обнаружили в четверг, 30 января. Его госпитализировали, но на следующий день, 31 января, пострадавший скончался.

По предварительным данным, бездомного украинца избили сотрудники частной охранной службы и патруль полиции. Инцидент мог произойти после того, как 29 января его поймали на краже в магазине одежды.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года в Германии семейная пара инвалидов с Украины убила и расчленила мужчину, который был гражданином Латвии. Инцидент произошёл в городе Нордхорне на границе с Нидерландами. Муж, который является инвалидом-колясочником, во время распития спиртных напитков приревновал свою жену к гостю и убил его ударом бутылки по голове.

Пытаясь избежать ответственности, супруги расчленили тело и сбросили останки в канал. Спустя две недели полиция вычислила преступников.