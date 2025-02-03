Мехико, 3 февраля, 2025, 21:30 — ИА Регнум. Власти Мексики направят 10 тыс. военнослужащих национальной гвардии на границу с США для борьбы с наркотрафиком. Об этом 3 февраля сообщила президент республики Клаудия Шейнбаум после телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

Global Look Press/Felix Marquez/dpa

«Мексика немедленно усилит северную границу 10 тыс. бойцов национальной гвардии для предотвращения незаконного оборота наркотиков из Мексики в США, в частности фентанила», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).

Она добавила, что Трамп, в свою очередь, пообещал укрепить американскую границу для предотвращения ввоза оружия в Мексику. Обе страны начнут сотрудничать по вопросам безопасности и торговли.

Американский лидер в соцсети Truth Social также сообщил о договорённостях с Шейнбаум. Он назвал дружелюбной атмосферу переговоров и отметил, что мексиканские военные на границе с США, кроме борьбы с наркотрафиком, также будут останавливать нелегальных мигрантов.

Как передавало ИА Регнум, Шейнбаум и Трамп 3 февраля договорились, что США приостановят на месяц пошлины в размере 25% на мексиканские товары. Президент Мексики подчеркнула, что её коллега проявил уважение к южному соседу.

Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая 1 февраля. Это было одно из основных его предвыборных обещаний. Шейнбаум на это пригрозила ответными мерами, но также предложила сотрудничать, а не конфликтовать.

Американский президент также обвинял власти Мексики в недостаточном контроле границы и допущении больших потоков мигрантов и контрабанды наркотиков. Кроме того, США начали высылать нелегальных мигрантов, используя военные самолёты.