Мариуполь, ДНР, 3 февраля, 2025, 20:58 — ИА Регнум. Депутаты городского совета Мариуполя утвердили новые официальные герб и флаг города. Об этом 3 февраля сообщил врио главы городского округа Олег Моргун.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Бело-синее решение герба обозначает расположение города Мариуполя на берегу Азовского моря, а также исторические особенности основания города в конце XVIII в. греческими переселенцами. Серебряный (белый) цвет верхней половины герба также символизирует металлургию как одну из экономических основ города», — написал он в Telegram-канале.

Моргун также отметил многозначную символику якоря, изображённого на гербе города. Он указывает на то, что Мариуполь является важным морским портом, а крест в этом символе отсылает к христианству. Флаг разработали на основе герба, и он повторяет всю символику.

Врио главы города подчеркнул, что официальные символы были разработаны профильными специалистами, они использовали в том числе предыдущие гербы Мариуполя. Символику утвердил председатель Геральдического совета, государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов.

Предыдущий герб Мариуполя был утверждён в мае 1989 года. В центре также был якорь на бело-синем фоне. Море в прошлом варианте было волнистым, а на якоре был вензель с годом основания города «1778».

Как передавало ИА Регнум, 20 мая на главной площади Мариуполя развернули 100-метровую ленту в цветах флага России по случаю второй годовщины освобождения города. ВС РФ полностью освободили его в 2022 году, после чего почти сразу началось активное восстановление города.