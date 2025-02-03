Вашингтон, 3 февраля, 2025, 20:49 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить штат Агентства по международному развитию (USAID) и объединить его с Госдепартаментом. Об этом 3 февраля сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

По данным канала, USAID при этом продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.

Отмечается, что продолжаются обсуждения по возможному сокращению финансирования агентства.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля телеканал CNN сообщил, что работники штаб-квартиры USAID получили электронные письма о закрытии офиса в Вашингтоне.

2 февраля Трамп заявил, что USAID руководят «радикалы-помешанные», которых необходимо убрать. После будет принято решение о дальнейшей работе USAID, добавил он.

Американский бизнесмен Илон Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск сообщил о начале ликвидации USAID. На сегодняшний день оно уже не подлежит восстановлению, отметил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала к реорганизации USAID таким образом, чтобы оно помогало самим США. Она предложила новой администрации Белого дома переключить деятельность агентства на обновление системы пожарной безопасности, содействие возвращению естественного гендера или расследование коррупционных схем предыдущих руководителей.