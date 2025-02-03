Лондон, 3 февраля, 2025, 20:38 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%. Об этом 3 февраля пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Alexandros Michailidis/Zuma/TASS

«Некоторые (в администрации. — Прим. ред.) хотят ввести 10-процентные пошлины в отношении ЕС. Они обсуждают такие меры в отношении всего импорта из ЕС», — приводит газета слова источника.

По словам ещё одного источника, в случае с Канадой и Мексикой Трамп «прощупывает почву» и выясняет, что ему «может сойти с рук».

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 1 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики. Размер пошлин на канадские и мексиканские товары составит 25%, на китайские товары — 10%.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после введения пошлин заявила, что поручила министерству экономики принять ответные меры. Она при этом подчеркнула, что Мексика стремится сотрудничать с другими странами, а не конфликтовать. 3 февраля она сообщила, что Трамп на месяц приостановил действие пошлин на мексиканские товары.

Министерство коммерции Китая 2 февраля заявило, что Пекин намерен подать иск во Всемирную торговую организацию и принять ответные меры в отношении Вашингтона.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава введёт импортные пошлины в размере 25% на американские товары на общую сумму в $155 млрд.