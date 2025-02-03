Хельсинки, 3 февраля, 2025, 20:24 — ИА Регнум. России нужно будет разгромить Вооружённых сил Украины (ВСУ) и добиться их капитуляции, если президент США Дональд Трамп не выполнит обещания уладить этот конфликт. С таким призывом обратился к президенту РФ Владимиру Путину профессор Хельсинского университета Туомас Малинен 3 февраля.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Если Трамп по какой-то причине будет не в состоянии принять необходимые шаги для достижения мира в украинском конфликте, я думаю, у России остаётся только один вариант — подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции», — заявил профессор в своём YouTube-канале.

По словам Малинена, у него вызывает опасения то, что Трамп начал постепенно отходить от предвыборной риторики, когда он обещал добиться мира на Украине, и теперь повторяет антироссийские тезисы западной пропаганды.

Как передавало ИА Регнум, Трамп после инаугурации, прошедшей 20 января, регулярно говорит о планах в скором времени обсудить с Путиным конфликт на Украине. 2 февраля он сообщил, что Вашингтон запланировал встречи с представителями Москвы и Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 февраля сообщил, что пока ничего нового не произошло в вопросе подготовки встречи российского и американского лидеров. В Кремле тоже планируют контакты, отметил он.

Путин 20 января напомнил, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но их целью должен быть долгосрочный мир, а не перемирие на короткий срок. Он также подчеркнул, что Москва рассчитывает на равноправный и взаимоуважительный диалог.