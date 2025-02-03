Прага, 3 февраля, 2025, 20:04 — ИА Регнум. В чешском городе Брды бобры за два дня решили проблему с восстановлением территории, построив несколько плотин. Правительство пыталось согласовать проект работ на протяжении семи лет. Об этом сообщил портал Money. pl.

Global Look Press/Roman Naumov/URA.RU

Сооружения животных позволили вернуть местности в окрестностях Падртских прудов её естественный болотистый характер.

«Бобр способен построить плотину за одну, максимум две ночи. Человек сначала должен получить разрешения, решения по водному праву, а потом уже смотреть, есть ли на это деньги», — отметил зоолог Иржи Влчек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3945367" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Бобры за два дня построили плотину, на согласование которой власти потратили семь лет

Отмечается, что дренажный канал был вырыт армией на бывшем полигоне для осушения местности. В 2018 году власти анонсировали проект, призванный обратить изменения вспять. Начались долгие переговоры по праву собственности на землю. Бобры же решили строиться именно в районе того канала, не дожидаясь разрешений. В результате было сэкономлено до 30 млн крон (около 124 млн рублей).

Численность бобров в Чехии оценивается примерно в 15 тыс. особей.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле прошлого года, когда из-за сильных паводков произошло затопление Оренбургской области, бобры начали возводить плотины на покрытых водой улицах Орска. Очевидцы шутили, что в город прибыли специалисты для возведения новой дамбы.