Москва, 3 февраля, 2025, 20:02 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сергея Мочальникова от должности заместителя министра энергетики. Соответствующее распоряжение опубликовано 3 февраля на официальном портале правовой информации.

Евгений Мессман/ТАСС Сергей Мочальников

«Освободить Мочальникова Сергея Викторовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Как ранее передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года были задержаны Мочальников и бывший заместитель министра энергетики Анатолий Яновский в рамках уголовного дела о мошенничестве в угольной отрасли.

Никулинский суд Москвы 25 октября отправил Мочальникова под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).