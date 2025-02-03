Москва, 3 февраля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. В подготовке покушения на главу Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР), одного из основателей добровольческого батальона «Арбат» Армена Саркисяна были задействованы несколько человек. Об этом 3 февраля рассказали в правоохранительных органах.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

«Предварительно, в подготовке покушения на Саркисяна были задействованы несколько человек. Роли каждого были распределены заранее», — приводит ТАСС слова источника.

Отмечается, что были люди, задействованные в том числе в слежке, а также непосредственные исполнители.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Саркисян скончался в больнице из-за тяжёлых ранений, полученных при взрыве в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве.

Взрыв прогремел утром 3 февраля. Мощность взрывного устройства составила не менее 300 г в тротиловом эквиваленте. В результате два человека погибли, в том числе 46-летний Саркисян, ещё трое пострадали. По информации департамента здравоохранения Москвы, все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

По данным источника в МВД, взрывное устройство в жилой комплекс мог пронести курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб. Сейчас устанавливается, кем и как оно было заложено.

Саркисян с 2015 года числился в базе украинского националистического сайта «Миротворец». На Украине его обвиняли в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» страны, а также в участии в специальной военной операции. Кроме того, украинские власти объявляли Саркисяна в розыск.