Москва, 3 февраля, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Военнослужащие российской армии захватили новейший снаряд DM63A1, предназначенный для немецкого танка Leopard 2A6. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Telegram/Военный Осведомитель

Журналисты опубликовали фотографию немецкого бронебойно-оперённого подкалиберного снаряда (БОПС) DM63A1, а также американского картечного снаряда M1028, который тоже используют на танках Leopard.

«Картечный боеприпас M1028 предназначен для поражения пехоты и легкой техники на расстоянии до 500 метров от танка снопом из 1150 вольфрамовых шариков», — говорится в материале, опубликованном 2 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Минобороны РФ опубликовало видео с трофейным вооружением, захваченным бойцами российской группировки войск «Север» в боях с украинскими войсками в селе Русское Поречное Курской области. На кадрах в том числе показали ручные гранаты, произведённые в США, Германии и Бельгии, американскую M67 и немецкую DM-51A2, а также два американских пулемёта M240 и шведский одноразовый гранатомёт АТ-4.

В ноябре 2024 года российские десантники вывезли из Курской области трофейные американскую боевую машину пехоты М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi. БМП была захвачена с полным боекомплектом и без критических повреждений. В ходе ремонта были восстановлены двигатель и практически все узлы техники.