Брюссель, 3 февраля, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Страны — члены Евросоюза не смогут защищать себя без участия Соединённых Штатов Америки. Об этом 3 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером в Брюсселе.

EPA/JULIEN WARNAND/TASS

Рютте задали вопрос о том, не пора ли ЕС создать собственную оборону, без участия США.

«Предположение, что НАТО может существовать без США, — ошибочное по многим причинам. Европейская оборона без США не может существовать по многим причинам», — ответил он.

На вопрос о том, не распадется ли НАТО из-за торговой войны между США и Канадой, Рютте заявил, что это не будет иметь никакого влияния.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Рютте заявил, что Германия должна начать тратить больше денег на оборону и нарастить производство вооружения. Он добавил, что президент США Дональд Трамп прав в том, что настаивает на увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП страны. Причиной этого он назвал не только ситуацию с Россией, но и наращивание военного потенциала Китаем.

Трамп 23 января заявил, что все страны НАТО должны повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Он отметил, что долгое время многие члены альянса не выполняли даже обязательство о 2% расходов от ВВП на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что выполнить требование Трампа страны — участницы НАТО смогут только через 10 лет.