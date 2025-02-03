Рыльск, Курская область, 3 февраля, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) ударил по электроподстанции в Рыльске Курской области. Об этом 3 февраля заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что атака украинского беспилотника привела к частичному нарушению электроснабжения города и нескольких населённых пунктов, расположенных рядом. Врио главы Курской области уточнил, что на место происшествия выехала аварийная бригада, которая оперативно устранила последствия атаки на подстанцию.

«Электроснабжение в Рыльском районе после атаки дрона полностью восстановлено, все потребители запитаны, в том числе в административном центре», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Ранее, 1 февраля, ВСУ нанесли удар по интернату в Судже Курской области. Противник запустил ракеты с территории Сумской области. Минобороны РФ после этого подчеркнуло, что атака по гражданскому объекту в очередной раз показала террористическую и нечеловеческую сущность киевского режима.

По данным Telegram-канала «Дневник Мракоборцев», в результате атаки ВСУ под завалами могли оказаться почти 100 мирных жителей, которые не успели эвакуироваться из Суджи. Помимо этого, есть информация, что ВСУ держали в здании пленных гражданских, среди которых были пожилые люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал удар ВСУ по интернату зверством и военным преступлением Киева. Он также отметил, что попытки украинских властей переложить свою вину на Россию являются актом зашкаливающего цинизма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 февраля назвал удар по Судже чудовищной провокацией. Он отметил, что ему нечего добавить по этой теме к тому, что ранее заявило Минобороны РФ.