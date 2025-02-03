Москва, 3 февраля, 2025, 20:09 — ИА Регнум. В соцсети «ВКонтакте» активизировались группы мошенников, отправляющие сообщения пользователям от лица компании «Российские железные дороги» (РЖД), их деятельность была оперативно пресечена. Об этом сообщили 3 февраля в пресс-службе холдинга.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Мошеннические сообщества оперативно заблокированы», — заявили в РЖД.

Ранее компании стали поступать жалобы от пользователей на мошенников. РЖД призвали обращать внимание на то, с какого аккаунта приходят уведомления, не переходить по незнакомым ссылкам и не сообщать личные данные.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля преступники начали проводить фишинговые атаки от имени интернет-магазина Ozon, чтобы получить доступ к личным данным россиян. Отмечается, что если пользователь переходил в мессенджер и следовал инструкциям мошенников, то правонарушители получали доступ к учётной записи и конфиденциальным данным.

Кроме того, ранее пассажиров московского аэропорта Шереметьево призвали проявлять бдительность при подключении к сети Wi-Fi на территории учреждения во избежание кражи данных и взлома аккаунтов. В пресс-службе воздушной гавани добавили, что официальная бесплатная сеть не запрашивает при подключении личные данные пассажиров, авторизацию через мессенджеры и «Госуслуги».